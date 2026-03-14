emozioni sogni e dolori il grande torino cartolina di un paese

Gianfelice Facchetti si esibirà sul palco del Teatro Sociale di Como con lo spettacolo

Gianfelice Facchetti, accompagnato dalla musica della band Slide Pistons, sarà sul palco del Teatro Sociale di Como con lo spettacolo "Il Grande Torino. Una cartolina da un Paese diverso". Ultimo capitolo di una trilogia dedicata allo sport più popolare del mondo, con un racconto teatrale che arriva dopo un podcast realizzato recentemente. Lo spettacolo è in programma sabato 21 marzo alle 20.30, all’interno della Stagione teatrale dedicata allo sport. Dopo "Eravamo quasi in cielo" e la "Tribù del calcio", Gianfelice Facchetti arriva a Como con un testo scritto assieme al giornalista Marco Bonetto, e con lo speciale accompagnamento musicale degli "Slide Pistons", in uno spettacolo che riporta emozioni, sogni e dolori legati di una delle squadre più forti in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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