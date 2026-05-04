Calciomercato Roma per Alajbegovic si gioca di anticipo

La Roma si prepara a una partita importante contro la Fiorentina, ma nel frattempo lavora anche sul mercato. La società sta valutando un possibile acquisto per il reparto offensivo e potrebbe agire prima rispetto alle altre squadre. L’attenzione è rivolta a un attaccante che potrebbe unirsi alla rosa nelle prossime settimane, mentre la sfida di questa sera rappresenta l’ultimo impegno prima delle prossime mosse di mercato.

La Roma, impegnata nella delicatissima sfida casalinga di stasera contro la Fiorentina, continua a gettare le basi per la prossima stagione. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi continua a risuonare quello di Kerim Alajbegovic, esterno bosniaco classe 2007. Per evitare un’asta internazionale, la dirigenza giallorossa cerca di anticipare la concorrenza. Un futuro in Serie A per Alajbegovic: Roma, Inter, Napoli e Milan su di lui. Circa un mese fa si materializzava l’ennesima sciagura per la nazionale italiana. Nella bolgia di Zenica gli Azzurri si sono arresi davanti alla Bosnia di Edin Dzeko, mancando la qualificazione ai mondiali per il terzo anno di fila.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, per Alajbegovic si gioca di anticipo Notizie correlate Alajbegovic obiettivo per Gasperini: la Roma gioca d’anticipoLa Roma accelera sul mercato e mette nel mirino uno dei profili più interessanti del panorama europeo emergente: Kerim Alajbegovi?. Calciomercato Roma, obiettivo Alajbegovic ma serve la cessione di un bigL’AS Roma ha avviato una trattativa serrata per Kerim Alajbegovic, esterno offensivo classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Roma, la strategia per arrivare ad Alajbegovic; Calciomercato Roma, il Napoli prova l’assalto ad Alajbegovic; Calciomercato Roma, scatto per Alajbegovic: c'è il sì di Dan Friedkin all'operazione. Il Bayer Leverkusen chiede 25/30 milioni; Calciomercato Milan: Alajbegovic piace, ma la Roma è avanti. Calciomercato Roma, Pjanic sponsorizza il colpo Alajbegovic mentre il tecnico Gasperini stila la lista delle cessioni. Tutti i dettagliCalciomercato Roma, Pjanic sponsorizza il colpo Alajbegovic mentre il tecnico Gasperini stila la lista delle cessioni. Tutti i dettagli ... calcionews24.com La Roma spinge per Alajbegovic: il papà del talento e Pjanic insieme nella CapitaleMetti una giornata a Roma per Miralem Pjanic e Semin Alajbegovi?. Viaggio tra le meraviglie della Capitale, un pranzo con le specialità romane e… un mercato che adesso chiaramente si accende. Perché i ... corrieredellosport.it Calciomercato Roma - Giallorossi in pole position per Alajbegovic: il punto #ASRoma #Calciomercato x.com La Roma si muove già sul calciomercato e guarda con attenzione alla Bundesliga. Gli osservatori giallorossi sono stati in Germania per studiare da vicino alcuni profili indicati da Gasperini #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #Calciomercato - facebook.com facebook