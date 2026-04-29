La Roma si muove rapidamente sul mercato e ha puntato l'acquisto di Kerim Alajbegovic, uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. La società ha già avviato le trattative e sembra intenzionata a chiudere l'affare nel prossimo periodo. La strategia del club si concentra sull'inserimento di giovani talenti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Alajbegovic rappresenta uno degli obiettivi principali di questa campagna di rafforzamento.

La Roma accelera sul mercato e mette nel mirino uno dei profili più interessanti del panorama europeo emergente: Kerim Alajbegovi?. Nelle ultime ore la trattativa avrebbe registrato sviluppi significativi, come confermato dal Corriere dello Sport, che raccontano di un’operazione ormai entrata in una fase concreta e strutturata. L’obiettivo del club giallorosso è chiaro: anticipare la concorrenza e bloccare un talento considerato ideale per il nuovo ciclo tecnico. Una Roma in transizione. Dopo le ultime settimane tormentate sul piano dirigenziale, a Trigoria la Roma sta iniziando a porre le basi del mercato senza una struttura dirigenziale definitiva.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Alajbegovic obiettivo per Gasperini: la Roma gioca d’anticipo

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