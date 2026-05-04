Calciomercato Roma obiettivo Dodô | le richieste della Fiorentina

La squadra giallorossa sta seguendo da vicino la situazione di Dodô, un giocatore che interessa per rafforzare le fasce laterali della rosa. La Fiorentina ha presentato alcune richieste per il trasferimento, e la trattativa è in corso. Nessuna decisione è stata ancora presa, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La sessione estiva di mercato si avvicina e il club sta valutando le varie opzioni disponibili.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il brasiliano classe '98 è la prima scelta del tecnico per rinforzare le fasce in vista della prossima stagione. La Roma ha messo nel mirino Dodô per rinforzare le corsie esterne in vista della sessione estiva di trasferimenti. Secondo quanto rivelato dal portale specializzato calciomercato.it, il club capitolino si sarebbe inserito con decisione nella corsa al terzino brasiliano, classe 1998, attualmente sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. La richiesta esplicita sarebbe arrivata direttamente da Gian Piero...🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, obiettivo Dodô: le richieste della Fiorentina Notizie correlate Roma-Fiorentina, calciomercato bollente: da Dodo a ParaticiLa sfida di questa sera tra Roma e Fiorentina promette di estendersi ben oltre i confini del rettangolo verde, proiettandosi verso una sessione... Leggi anche: Calciomercato Roma, Gasperini punta Dodo: è lui l’obiettivo per la fascia Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calciomercato Roma, primi nomi a Trigoria: Dodo piace a Gasperini; Wesley, un esterno per due fasce. Da Dodò a Belghali: è caccia al vice; Roma, fari puntati su Carlos Agusto. Per la fascia c’è anche un obiettivo in comune con l’Inter; Calciomercato Roma, pericolo Dybala: futuro al Boca?. Calciomercato Roma: a Gasperini piace Dodô della FiorentinaGasperini ha messo gli occhi su Dodô della Fiorentina. Ecco l'idea per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. siamolaroma.it La Roma sfida Juve e Inter per BelghaliLa Roma guarda già al mercato estivo con particolare attenzione alle corsie laterali, dove si prevede un intervento mirato per rafforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Il ... tuttojuve.com #Calciomercato #Juve Quanti intrecci con la #Roma x.com #Calciomercato #Juve Quanti intrecci con la #Roma - facebook.com facebook