A Trigoria, la società calcistica sta lavorando per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario entro il 30 giugno, data limite per le operazioni di mercato. L’obiettivo è realizzare plusvalenze per un importo inferiore a 60 milioni di euro, con l’intento di sistemare i conti. La strategia si concentra su alcune cessioni di giocatori e operazioni di mercato che possano contribuire a migliorare la situazione finanziaria.

A Trigoria è scattato il conto alla rovescia per il 30 giugno, data spartiacque che impone alla Roma di far quadrare i conti con il Fair Play Finanziario attraverso una serie di plusvalenze mirate. Secondo quanto analizzato dai dirigenti Morrow e Lombardo, l’asticella del sacrificio economico, inizialmente fissata intorno agli 80 milioni di euro, potrebbe drasticamente abbassarsi sotto la soglia dei 60 milioni. Come riportato dal Corriere della Sera, filtra un cauto ottimismo: il club starebbe infatti valutando di sfruttare i margini di flessibilità concessi dall’Uefa, accettando di pagare una sanzione pecuniaria più onerosa rispetto alle precedenti pur di allentare la pressione sulle cessioni obbligatorie e salvaguardare parzialmente l’ossatura della rosa.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il piano plusvalenze: l’obiettivo scende sotto i 60 mln

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