Il mercato di gennaio si sta scaldando per il Milan, che sta seguendo diverse piste per rinforzare l’attacco in vista della possibile partenza di Leao. Tra i nomi più discussi ci sono Rashford, Nusa, Garnacho e Alajbegovic, tutti valutati dal club come possibili sostituti o rinforzi. La situazione del portoghese ha attirato molte attenzioni, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto durante le ultime partite a San Siro.

La serata contro l’Udinese rischia di rappresentare un punto di non ritorno. I fischi di San Siro e le ultime prestazioni hanno alimentato dubbi sempre più concreti sul futuro di Rafael Leao al Milan. Dopo sette stagioni in rossonero, 286 presenze, 80 gol e 64 assist, il ciclo del numero 10 potrebbe essere ai titoli di coda. In questa stagione il bottino del classe 1999 è di 10 reti e 2 assist in 26 presenze complessive. Il nuovo ruolo da centravanti disegnato da Massimiliano Allegri e i continui problemi fisici hanno inciso sul rendimento. Ma a pesare è soprattutto la percezione della tifoseria, sempre meno tollerante verso atteggiamenti ritenuti irritanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, da Rashford e Nusa a Garnacho e Alajbegovic: i nomi caldi per il post Leao

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