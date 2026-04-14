Calciomercato Milan da Rashford e Nusa a Garnacho e Alajbegovic | i nomi caldi per il post Leao
Il mercato di gennaio si sta scaldando per il Milan, che sta seguendo diverse piste per rinforzare l’attacco in vista della possibile partenza di Leao. Tra i nomi più discussi ci sono Rashford, Nusa, Garnacho e Alajbegovic, tutti valutati dal club come possibili sostituti o rinforzi. La situazione del portoghese ha attirato molte attenzioni, con i tifosi che hanno espresso il loro disappunto durante le ultime partite a San Siro.
La serata contro l’Udinese rischia di rappresentare un punto di non ritorno. I fischi di San Siro e le ultime prestazioni hanno alimentato dubbi sempre più concreti sul futuro di Rafael Leao al Milan. Dopo sette stagioni in rossonero, 286 presenze, 80 gol e 64 assist, il ciclo del numero 10 potrebbe essere ai titoli di coda. In questa stagione il bottino del classe 1999 è di 10 reti e 2 assist in 26 presenze complessive. Il nuovo ruolo da centravanti disegnato da Massimiliano Allegri e i continui problemi fisici hanno inciso sul rendimento. Ma a pesare è soprattutto la percezione della tifoseria, sempre meno tollerante verso atteggiamenti ritenuti irritanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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