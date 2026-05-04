Calciomercato Napoli si prepara il colpo Atta e l’intreccio con Lucca

Il Napoli sta iniziando a pianificare le mosse per il calciomercato estivo, concentrandosi su alcuni obiettivi specifici. Con la qualificazione alla Champions League ormai sicura, la società si sta focalizzando su possibili acquisti per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi che circolano ci sono alcuni profili individuati come prioritari, mentre si approfondiscono anche le trattative legate a giocatori di spicco.

Al tramonto di questa stagione con il posto Champions praticamente blindato il Napoli inizia a guardare al futuro iniziando a studiare i primi colpi per la prossima stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport per il centrocampo il Napoli è interessato ad Arthur Atta dell’Udinese. Secondo il quotidiano la richiesta di partenza dei friulani è di 40 milioni e gli azzurri dovranno fare i conti con una fitta concorrenza di club spagnoli e inglesi che hanno iniziato a sondare il centrocampista francese. L’ idea di De Laurentiis è quella di unire l’affare Atta con il riscatto di 26 milioni dovuto all’Udinese per l’acquisto a titolo definitivo diLucca con l’obiettivo di abbassare il prezzo della trattativa Atta per il dopo Anguissa.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Calciomercato Napoli, si prepara il colpo Atta e l’intreccio con Lucca Notizie correlate Napoli, con la Champions blindata si studia il colpo Atta. L'Udinese chiede 40 milioniCon il posto Champions quasi blindato, c’è più gusto a lanciarsi subito sul mercato. Mercato Napoli, Atta può essere un obiettivo concreto: la novità riguarda… LuccaArthur Atta nel mirino del Napoli: l’Udinese chiede 40 milioni per il centrocampista francese, cifra che potrebbe scendere grazie alla situazione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Napoli, per Anguissa il futuro è più incerto; Calciomercato Napoli, crolla la quota per un ritorno di Sarri in azzurro; FIGC, cambia il calciomercato: ecco la nuova regola. Il Napoli sorride; Calciomercato Napoli – Addio Anguissa, Frattesi e Joao Gomes i nomi caldi. Calciomercato Napoli, Lukaku verso l’addio: attenzione a una big di Serie AIl Napoli si prepara a una possibile separazione importante in attacco. Dopo una stagione complicata, il rapporto con Romelu Lukaku appare ormai ai titoli di coda. Dopo un primo anno da ... magazinepragma.com Il Napoli e la rivoluzione in attacco: Lukaku saluta, tornano due jolly da valutareLa separazione con Romelu Lukaku è ormai cosa fatta. Il Napoli si prepara a ricostruire il reparto offensivo, con diversi interrogativi aperti. tuttonapoli.net #Calciomercato, il #Napoli sfida le altre big italiane per #Alajbegovic: ecco la sua valutazione - facebook.com facebook Calciomercato Napoli, si ripartirà da due intuizioni del ds Manna x.com