Calciomercato Inter Ausilio prepara la rivoluzione | lui l’obiettivo primario possibili tre cessioni pesanti

Il direttore sportivo dell'Inter sta lavorando al mercato estivo con l'intenzione di rafforzare la squadra. Nei piani ci sono l'acquisto di un difensore e tre giocatori attualmente sotto contratto potrebbero essere ceduti. Tra i nomi più vicini all'addio ci sono alcuni calciatori che stanno vivendo una stagione difficile o che non trovano spazio con regolarità.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Piero Ausilio prepara la rivoluzione estiva: Koné primo obiettivo, in tre possono salutare. La situazione. La rivoluzione silenziosa dell’ Inter di Cristian Chivu parte dal cuore del campo. Mentre la squadra blinda il primato a 69 punti, le ultime indiscrezioni di Sky Sport CH delineano un piano ambizioso della proprietà Oaktree per rifondare la mediana, con l’obiettivo di abbassare l’età media e inserire nuova energia atletica nel motore nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, tutti i nomi della rivoluzione targata Ausilio. Il centrocampista giallorosso è la priorità assoluta di Piero Ausilio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio prepara la rivoluzione: lui l’obiettivo primario, possibili tre cessioni pesanti Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile rivoluzione in estate per Chivu: cinque cessioni certe, in tre sono in bilico Calciomercato Inter, piovono conferme: Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva! I nomidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sulla possibile rivoluzione estiva di Marotta e Ausilio: i nomi L’Inter... Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; L’Inter prepara un nuovo affondo per Koné: sul piatto due importanti contropartite; Calciomercato Inter LIVE | Si prepara la rivoluzione estiva Aggiornamenti su Bastoni-Barcellona; Calciomercato Inter LIVE | Si prepara la rivoluzione estiva Per Nico Paz può pesare il fattore Mastantuono. Calciomercato Inter, blitz a Londra di Ausilio per Vicario. Sarà lui il sostituto di SommerIl calciomercato Inter continua a guardare al sostituto di Sommer per la prossima estate. Piero Ausilio è stato infatti protagonista di un viaggio lampo a ... news-sports.it Calciomercato Inter, un colpo per sostituirne dueBlitz a Londra di Ausilio in ottica calciomercato Inter. Oltre a Vicario, missione per Gimenez in scadenza con l'Atletico Madrid ... interlive.it L'Inter torna su #Koné, il francese non chiude le porte https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-inter-insiste-su-kone/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com