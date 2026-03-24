Napoli a giugno cessioni pesanti d’ingaggio | tre top player potrebbero andare via

La prossima estate si preannuncia come un momento di svolta per il Napoli, chiamato a rivedere profondamente la propria struttura salariale e tecnica. Dopo il blocco del mercato dello scorso gennaio e con il parametro dei costi destinato a scendere dall’80% al 70% in estate, il club azzurro dovrà necessariamente intervenire sugli ingaggi più pesanti e su quei calciatori che, per età o rendimento, non rientrano più pienamente nel progetto futuro. Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante percepisce uno stipendio da circa 6 milioni di euro annui, cifra importante soprattutto considerando che nello stesso reparto offensivo è già presente Rasmus Hojlund con un ingaggio simile. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Tutto quello che riguarda Napoli a giugno cessioni pesanti...

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