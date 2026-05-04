Il Milan sta monitorando alcune opportunità di mercato e ha avuto contatti con l’entourage di Ismaël Koné, giocatore seguito dalla società. Secondo fonti, i dirigenti rossoneri hanno avviato discussioni con rappresentanti del calciatore, anche se non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali. La società continua a valutare diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Il Milan, si sa, è impegnato nel rush finale di campionato per cercare di conquistare un posto nelle prime quattro posizioni in modo da ritornare finalmente in Champions League. In caso di arrivo in Europa, il calciomercato estivo potrebbe portare in rossonero diversi nomi molto interessanti. Massimiliano Allegri, infatti, è stato chiaro: bisogna tornare a vincere, il Milan ha bisogno di tornare ad altri livelli e, per farlo, bisogna impossessarsi di alcuni colpi che alzino l'asticella nella rosa rossonera. Uno dei tanti nomi di cui si sta parlando ultimamente a centrocampo è quello di Ismaël Koné, mezzala del Sassuolo. A parlare della situazione legata al classe 2002 ci ha pensato il noto esperto di mercato Matteo Moretto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Konè? I rossoneri hanno parlato con l’entourage”

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