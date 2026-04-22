Sul fronte del calciomercato, si apprende che il Milan e la Juventus sono ancora impegnati in trattative con l’entourage di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il club rossonero avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore, mentre i bianconeri continuano a monitorare la situazione. Le trattative tra le parti sono ancora in corso e non sono stati comunicati dettagli sui termini delle eventuali trattative.

Il nome di Leon Goretzka è in cima alla lista del Milan per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il centrocampista tedesco classe 1995 ha appena festeggiato la Bundesliga con il Bayern Monaco, ma, come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, lascerà la Baviera al termine della stagione. Allegri ne apprezza le caratteristiche e lo reputa il giocatore ideale da affiancare a Rabiot e Modric, per confermarsi in campionato e affrontare al meglio la Champions League. A confermare le voci sui contatti in corso tra il Milan e l'entourage di Goretzka è stato Matteo Moretto. L'esperto di calciomercato ha fatto il punto sullo stato della trattativa, sottolineando anche quali siano le principali rivali del club rossonero nella corsa al centrocampista del Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Milan e Juventus continuano a trattare con l’entourage di Goretzka”

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