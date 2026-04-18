Calciomercato Milan | i rossoneri accelerano per Goretzka la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista ecco tutte le cifre

Da calcionews24.com 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Goretzka, con l’intenzione di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza sta lavorando a un’offerta per il giocatore, cercando di convincere il club di appartenenza a cederlo. Le trattative sono in corso e si concentrano sui dettagli economici dell’operazione. La volontà è di rispondere alle richieste di Allegri, che desidera rinforzare il reparto centrale del campo.

Calciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho cambiato tutto con i social media, anche il mio modo di vivere fuori dal campo. Sul mercato.» Udinese, Runjaic commenta il KO contro il Parma: «Abbiamo preso una decisione sbagliata subendo gol ma non meritavamo di perdere» Infortunio Pellegrino: attaccante trasportato in ospedale dopo Udinese Parma.🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato milan i rossoneri accelerano per goretzka la dirigenza vuole accontentare allegri i dettagli dell8217offerta per il centrocampista ecco tutte le cifre
© Calcionews24.com - Calciomercato Milan: i rossoneri accelerano per Goretzka, la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista, ecco tutte le cifre

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Milan, vertice tra Allegri e dirigenza: ecco tutte le basi per il futuro

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Mateta: alzata l’offertaIn queste ultime ore, il mondo Milan è in fermento per la trattativa che potrebbe portare presto Jean-Philippe Mateta alla corte di Massimiliano...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Calciomercato Milan: Gila, c’è il contatto con la Lazio; Corriere della Sera - Dybala vuole il Milan: sì anche a un contratto a rendimento. La situazione con la Roma; Calciomercato Milan, in corsa per Lewandowski: rossoneri contro tutti; Calciomercato Milan, Kim obiettivo per la difesa ma attenzione alla concorrenza.

calciomercato milan calciomercato milan i rossoneriCalciomercato Milan, pazza idea Dybala per i rossoneri: tutti i dettagliCalciomercato Milan. I colleghi del Corriere dello Sport nell'edizione odierna hanno riportato un'indiscrezione che, se confermata, avrebbe veramente del ... news-sports.it

Calciomercato Napoli, interesse del Milan per un azzurro a costo zeroIl Milan guarda al futuro con l’obiettivo di tornare competitivo e centrare la qualificazione alla prossima Champions League. In quest’ottica, i rossoneri stanno già pianificando le prossime mosse ... magazinepragma.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.