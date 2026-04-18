Calciomercato Milan | i rossoneri accelerano per Goretzka la dirigenza vuole accontentare Allegri! I dettagli dell’offerta per il centrocampista ecco tutte le cifre

Il Milan ha messo nel mirino il centrocampista Goretzka, con l’intenzione di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La dirigenza sta lavorando a un’offerta per il giocatore, cercando di convincere il club di appartenenza a cederlo. Le trattative sono in corso e si concentrano sui dettagli economici dell’operazione. La volontà è di rispondere alle richieste di Allegri, che desidera rinforzare il reparto centrale del campo.

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