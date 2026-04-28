Calciomercato Milan Aké possibilità concreta Romano | Sta valutando l’addio al Manchester City

Sul fronte del calciomercato, il difensore olandese, attualmente al Manchester City, potrebbe lasciare il club. La sua eventuale partenza è stata già presa in considerazione a gennaio e ora, secondo fonti, sta valutando l’addio alla squadra. Il Milan è tra le società interessate a ingaggiarlo, rendendo possibile un trasferimento nelle prossime settimane.

Il Milan, con la qualificazione in Champions quasi raggiunta (mancano 6 punti in 4 gare), sta iniziando a programmare la prossima stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico toscano, però, è stato più volte chiaro: servono acquisti di spessore per puntare a vincere. Non solo in attacco, ma anche a centrocampo e in difesa. Per rinforzare la retroguardia, uno dei nomi più caldi è quello di Mario Gila della Lazio, ma potrebbe non essere l'unico. Già cercato nel mercato di gennaio, il centrale in uscita dal Manchester City Nathan Aké potrebbe essere una grande occasione da cogliere al volo. A dare importanti aggiornamenti sul...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al Manchester City” Notizie correlate Calciomercato, Moretto: “Il Milan sta valutando e sondando Gerard Martin”Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, in un nuovo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha svelato l'interesse del Milan... Romano su Lukaku: “Addio al Napoli, ipotesi concreta in estate”Il futuro di Romelu Lukaku resta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Calciomercato Milan, Sorloth show: doppietta decisiva contro il Bilbao; Casting in attacco per il Milan: pupillo Guirassy e un nuovo nome dalla Premier; Sembra vero ma c’è il trucco. Lautaro al Milan, Yamal al Real: così l’IA riscrive il calciomercato; Milan, infortunio Modric: l’esito degli esami strumentali. Calciomercato Milan News | Diomande può rinforzare la difesa, Robertson a parametro zero (20 aprile 2026)Il calciomercato Milan vuole rinforzare la rosa in vista della Champions League con gli acquisti di Ousmane Diomande e Andrew Robertson ... ilsussidiario.net Calciomercato Milan, colpo in arrivo dalla Serie A? Cosa indicano le quote dei bookmakerSe Massimiliano Allegri dovesse rimanere alla guida del Milan, è molto probabile che la dirigenza soddisfi la sua richiesta di un attaccante titolare. Con la probabile partenza di Fullkrug e ancora ... calciomercato.com Calciomercato #Milan, da #Grimaldo a #Lewandowski: 5 acquisti per puntare allo scudetto #SempreMilan #SerieA x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook