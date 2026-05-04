Calciomercato Inter LIVE | Rebus sul futuro di De Vrij Bastoni e Barcellona parla Marotta

Nelle ultime ore, il calciomercato dell'Inter è stato al centro di numerose voci e incontri. Si discute ancora sul destino di uno dei difensori, con dubbi sulla sua permanenza in squadra. Nel frattempo, il club ha avuto contatti con il Barcellona riguardo a un altro giocatore, mentre le trattative con un difensore italiano sono in fase avanzata. È attesa una decisione ufficiale nelle prossime settimane.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 04 MAGGIO Scudetto Inter, Marotta a ruota libera: «Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di De Vrij. Bastoni e Barcellona, parla Marotta Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Bastoni vuole il Barcellona, incerto il futuro di De Vrijdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di Calhanoglu. Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamentidi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Serie B – Cesena forte su Angelo Fusco: gli scenari; Milan, il futuro è un rebus: da Leao a Pulisic, nessuno è più sicuro di restare; Calciomercato Lazio, avanti tutta con i rinnovi: i nomi in lista; Calciomercato Cesena – Casting DS: oltre a Pederzoli spunta un nuovo profilo. Festa Inter con il rebus Bastoni, le parole di Ausilio e Marotta: Non nascondo l'interesse del BarcellonaL'Inter si gode la conquista del 21° Scudetto dopo la vittoria con il Parma, ma lo sguardo è già proiettato al futuro. Già nel post-partita di San Siro sono state tante le domande su quali saranno le ... calciomercato.com Calciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell’operazioneCalciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell'operazione ... calcionews24.com Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza dopo lo scudetto: chi va e chi resta #SkySport #SkyCalciomercato x.com Mercato, Inter inamovibile: questo giocatore non farà assolutamente parte della rosa 26/27 https://www.fcinter1908.it/calciomercato/mercato-inter/mercato-inter-inamovibile-questo-giocatore-addio/ - facebook.com facebook