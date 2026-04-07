Calciomercato Inter LIVE | Rebus sul futuro di Calhanoglu Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamenti

Nel corso della sessione di calciomercato, l’Inter sta affrontando diverse trattative. Si discute del possibile futuro di Calhanoglu, mentre per Bastoni sono emerse nuove informazioni. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni in corso. La situazione resta in evoluzione e le decisioni finali sono attese nelle prossime ore.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE.... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di Calhanoglu. Per Bastoni spuntano nuovi aggiornamenti Ultimissime Inter LIVE: Di Marzio svela nuovi dettagli sul futuro di Bastoni. Rebus per Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza per Goretzka. Novità sul futuro di Calhanoglu e Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Temi più discussi: Calciomercato – Bastoni-Barcellona: l’Inter trema per l’assalto di Flick; Come può cambiare l'Inter nella prossima stagione: non solo Bastoni, obiettivo Scudetto e possibile rivoluzione sul mercato; Inter, rebus Carlos Augusto: rinnovo o cessione? Due club alla finestra; Inter rebus Barella | incedibile ma non per cifre monstre. Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinqueIl mercato dell'Inter pensa a cinque ritorni in Serie A in estate: da Vicario a Calafiori passando per Kessie e Kim fino a Ndoye ... interlive.it Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Calciomercato Inter Le ultime su Bastoni - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com