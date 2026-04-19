Ultimissime Inter LIVE | Bastoni vuole il Barcellona incerto il futuro di De Vrij

Sul fronte della squadra nerazzurra, si parla di un possibile trasferimento di un difensore verso il Barcellona, mentre l’altro rimane in dubbio sul proprio futuro. Le ultime notizie aggiornate in tempo reale riguardano le strategie di mercato e le situazioni contrattuali dei giocatori. La giornata è caratterizzata da molte voci e rumors che coinvolgono i calciatori e le trattative in corso.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 APRILE. Bastoni vuole il Barcellona, non per i fischi e non perché stia male all’Inter: svelato il vero motivo. Bastoni sembrerebbe veramente intenzionato a trasferirsi al Barcellona nella prossima sessione estiva, c’è un motivo importante! De Vrij sì o no, il suo futuro è da decidere: per l’Inter una risorsa o un peso?.🔗 Leggi su Internews24.com

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