calciomercato inter giuseppe marotta traccia la via

L’Inter ha vinto il suo primo scudetto con Giuseppe Marotta come presidente, dopo aver battuto il Parma 2-0. Marotta aveva ricoperto ruoli dirigenziali sia nella Juventus che nell’Inter, con un totale di dieci anni di esperienza nel calcio professionistico. La vittoria di ieri sera rappresenta il primo titolo ottenuto dall’attuale dirigente nerazzurro in questa veste.

Sette da dirigente della Juventus, tre con la Beneamata. Ma questo, il tricolore conquistato ieri sera dai nerazzurri con il 2-0 al Parma, è il primo da presidente. Si dovrà festeggiare guardando però al futuro. Così sollecitato a caldo sul calciomercato dai tipi di Dazn il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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