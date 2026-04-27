Inter caso Rocchi | le parole del presidente Giuseppe Marotta

Prima della partita di Torino, il presidente dell’Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo alla vicenda che coinvolge Gianluca Rocchi. Ha commentato la situazione, cercando di chiarire alcuni aspetti e fornendo la sua versione sui fatti. Nessun dettaglio ulteriore è stato aggiunto, e l’intervento si è concentrato esclusivamente sulla questione legata all’arbitro.

Prima della gara di Torino il presidente dell’Inter è intervenuto per gettare acqua sul fuoco del caso che vede coinvolto Gianluca Rocchi: ai microfoni di Sky Sport Giuseppe Marotta ha fatto il punto della situazione. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, caso Rocchi: le parole del presidente Giuseppe Marotta Caso Rocchi-Arbitri, le parole del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta | DAZN Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, “lo andremmo a rimediare in corsa”: come interpretare le parole di Giuseppe Marotta Inter e il caso Rocchi: la linea ferma di Marotta contro le accusedi Redazione Inter News 24Inter e il caso Rocchi, Marotta rivendica la totale estraneità del club e respinge le ombre dell’inchiesta milanese sulle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caso Rocchi, l’Inter si difende. Marotta: Noi estranei oggi e anche in futuro; Marotta: Inter estranea ora e in futuro. Noi sempre corretti. VIDEO; L’Inter nel mirino, la difesa di Marotta: Noi corretti. E perfino danneggiati; Inter e bufera arbitri, Marotta alza la voce: Noi corretti, chiaro?. Caso Rocchi, l’inchiesta arbitri in diretta: indagati anche Gervasoni e Paterna, Marotta: Inter è estraneaLa procura contesta tre episodi a Rocchi, autosospeso dopo l’accusa di frode sportiva. Indagato anche il supervisore VAR Gervasoni per un episodio sospetto in Salernitana-Modena. fanpage.it Caso Rocchi, arrivano le parole di Marotta: L'anno scorso decisioni avverse contro l'InterDopo le numerose voci che vorrebbero coinvolta l'Inter nel caso Rocchi, Marotta ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua ... derbyderbyderby.it BUFERA SUGLI ARBITRI | "Sono tranquillo. L'Inter è estranea e lo sarà anche in futuro". Così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. "L'inchiesta Noi apprendiamo tutto dalla stampa. noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi". - facebook.com facebook Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta nel pre partita di Torino-Inter: "Siamo meravigliati: apprendiamo solo dalla stampa tutto ciò che sta succedendo. Mi sembra importante sottolineare che noi non abbiamo arbitri graditi e voglio tranquillizzare tutti su questo x.com