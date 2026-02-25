Calciomercato Inter lo andremmo a rimediare in corsa | come interpretare le parole di Giuseppe Marotta
Nessun dramma. Né a livello sportivo né – tantomeno – sul piano economico. L’uscita – per così dire – anticipata della compagine nerazzurra dalla Champions League 202526 potrebbe però pesare sulle scelte di calciomercato dell’Inter. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Calciomercato Inter, è possibile il ritorno a Milano? Le parole di Romano riaprono lo scenarioIl calciomercato dell'Inter si fa più articolato con le recenti dichiarazioni di Romano, che aprono alla possibilità di un ritorno a Milano.
Calciomercato Juve: l’Inter piomba su McKennie a scadenza. Marotta sonda lo scippoL’Inter si fa avanti per Weston McKennie, in scadenza con la Juventus.
Argomenti discussi: Marotta: Rimonta possibile. Simeone fake news totale. Bilancio? Anche se usciamo dalla Champions…; Marotta: Su Simeone sono totali fake news, non c’è neanche da parlarne! Con Chivu…; Inter, le parole di Marotta nel pre-partita; Quanti soldi ha perso l’Inter con la mancata qualificazione agli ottavi.
Inter-Napoli, scambio last-minute: via libera di Conte e ChivuUno scambio alla pari che può davvero accontentare tutte le parti in causa. I due club, i due allenatori e, soprattutto, entrambi i calciatori. Uno scambio sul gong, alla fine di questo calciomercato ... calciomercato.it
#Inter, per #Mkhitaryan futuro incerto sul #calciomercato [ @GuarroPas] calciomercato.com/liste/inter-qu… x.com
Calciomercato Inter Le ultimissime - facebook.com facebook