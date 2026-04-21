Il calciomercato estivo ha portato una proposta molto allettante per il centrocampista del Milan, proveniente dalla Saudi Pro League. Un club arabo ha presentato una proposta considerevole per il giocatore, ma al momento non ci sono conferme sulla decisione finale. La trattativa resta in fase iniziale e il Milan sta valutando le varie opzioni possibili prima di prendere una decisione definitiva.

A volte una sconfitta può cambiare il corso di una stagione. Quella del Milan contro la Cremonese alla prima giornata ha spinto Massimiliano Allegri a chiedere con forza un rinforzo mirato a centrocampo: Adrien Rabiot. I fatti gli hanno dato ragione. Il francese classe 1995 ha già collezionato 6 gol e 4 assist nella sua prima stagione in rossonero. L’ultima rete, segnata a Verona, quinta in trasferta e sesta complessiva, ha di fatto blindato la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivato per ultimo tra i nuovi innesti estivi, Rabiot si è rapidamente imposto come il più determinante. Ha portato leadership, intensità e una conoscenza profonda delle idee di Allegri, con cui aveva già avuto a che fare ai tempi della Juventus.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, sirene arabe per Rabiot: maxi proposta in arrivo dalla Saudi Pro League

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