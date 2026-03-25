Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona avrebbe scelto Alessandro Bastoni come obiettivo principale per rinforzare la difesa nella prossima stagione. La società spagnola avrebbe già preparato un'offerta da 60 milioni di euro per il difensore italiano, considerato il profilo ideale. La notizia arriva in un momento di discussioni sul mercato tra le parti coinvolte.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il difensore italiano è il nome in cima alla lista dei blaugrana per rinforzare la propria difesa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, il Barcellona avrebbe individuato in Alessandro Bastoni il profilo su cui puntare per rinforzare la propria difesa per la prossima stagione. La valutazione dei blaugrana si aggira attorno alla cifra di 60 milioni, ma nonostante ciò non c’è stato ancora alcun contatto tra i club, complice anche la situazione contrattuale del difensore italiano che lo lega all’Inter fino al 2028. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Mercato Inter, dalla Spagna non hanno dubbi: Bastoni è il prescelto dal Barcellona, pronta l’offerta da 60 milioni

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