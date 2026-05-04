Calcio Uisp a 11 | l’Aston Uella Carrara vince e balza in Prima serie

Lo scorso weekend si sono disputate le ultime partite del campionato Uisp a 11, con l’Aston Uella Carrara che ha conquistato una vittoria decisiva. La squadra si è piazzata in cima alla classifica, assicurandosi il passaggio alla Prima serie. La partita finale ha visto i giocatori mettere in mostra un buon livello di gioco, contribuendo alla loro promozione. La classifica finale ha confermato le posizioni delle squadre già definite nelle settimane precedenti.

La Spezia, 4 maggio 2026 – Dopo quanto definito già lo scorso turno, ovvero Amatori Per Lucio primo del Girone 1 e direttamente alla finale, in attesa della contendente che uscirà dai playoff, altri verdetti arrivano dopo la penultima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, infatti (dove approda sicuramente il Pegazzano dalla serie superiore), l' Aston Uella Carrara è primo in classifica, certo della promozione con una giornata di anticipo, in virtù della classifica avulsa. Degna di nota, comunque, la vittoria da parte dell' Atletico Gordana sulla Colomba 9.80 con ben dieci gol (spiccano le triplette di Bongi e Clerici ).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: l’Aston Uella Carrara vince e balza in Prima serie Notizie correlate Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio leader... 'certificato'La Spezia, 27 aprile 2026 – Con la rotonda vittoria sullo Sporting Bacco, secondo in classifica, la leader del Girone 1 del calcio a 11 Uisp... Calcio Uisp a 11: Vannoni scatenato ne fa 3 all'Atletico GordanaLa Spezia, 23 febbraio 2026 – Resta in corsa il Sarzana, che pareggia con il PugliolaBellavista, ma rientra in ballo anche lo Sporting Bacco, che... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Olimpic Trezzanese; Calcio Uisp a 11: Amatori Per Lucio leader... 'certificato'; Scheda Ambrosiana - Amatori UISP Calcio a 11 Parma - Categoria 2 infrasettimanale Emilia-Romagna; Scheda squadra Ac Leon. Calcio Uisp. Arena-Sconvolts. Scudetto in palio domani seraArena Metato-Sconvolts atto terzo. No, non è il titolo di un remake cinematografico. Meno prosaicamente è quello ... msn.com Calcio Uisp a 11: Staghezza si diverte contro la Colomba 9.80La Spezia, 27 gennaio 2026 – Che scoppola per il Sarzana calcio, battuta tra le mura amiche dal sorprendente Amatori Per Lucio nella prima di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato ... lanazione.it RISULTATI CALCIO A 7 Uisp Serie C 21’ Giornata SCP - Armaneto 5 - 5 (Raggi 3, Straface, Moroni) Partita ad altissima intensità per i 7 guidati da mister Cacciavillani, non basta però un super Raggi per portare a casa la vittoria: il primo posto non dipende più - facebook.com facebook