Calcio Uisp a 11 | Vannoni scatenato ne fa 3 all' Atletico Gordana

Vannoni ha segnato tre gol in una partita decisiva contro l’Atletico Gordana, spingendo lo Sporting Bacco verso una vittoria importante. La sua performance ha cambiato le sorti del match, portando la squadra a rimanere in corsa per la qualificazione. Il risultato ha rafforzato la posizione dello Sporting Bacco nel campionato, mentre il Virgoletta ha subito una sconfitta che complica la sua situazione. La partita ha dimostrato come un singolo giocatore possa fare la differenza.

La Spezia, 23 febbraio 2026 – Resta in corsa il Sarzana, che pareggia con il PugliolaBellavista, ma rientra in ballo anche lo Sporting Bacco, che supera il Virgoletta nella sfida diretta. Certo, anche nella quinta di ritorno l'Amatori Per Lucio tiene duro là in vetta, battendo il Cgs Real Chiappa. Questo nel Girone 1 d el campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, dove guida sempre l'Aston Uella Carrara (mantenendo a -5 Rangers Soliera e Riomior Bar O'Netto), sugli scudi c'è Vannoni dell'Amatori Filattiera, che infila tre gol nella porta dell'Atletico Gordana.