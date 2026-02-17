Matteo Boriosi ha segnato il gol decisivo contro il Foligno, dimostrando il suo ruolo fondamentale per il Poggibonsi. La sua rete ha dato nuova linfa alla squadra, che punta a ottenere punti preziosi per evitare la retrocessione. Boriosi si impegna quotidianamente negli allenamenti, convinto che il lavoro possa portare risultati concreti.

L’impronta di Matteo Boriosi (foto) sulle speranze di risalita del Poggibonsi. Non solo per il gol decisivo con il Foligno, due giorni or sono allo stadio Stefano Lotti. Anche per l’apporto che l’attaccante della classe 2000 nato a Città di Castello riesce a fornire alla causa da altri profili, dall’inclinazione alla lotta al fianco dei colori all’esortazione sincera nei confronti dei compagni. "Cerco di fare il possibile, fin dall’estate di questa mia esperienza in giallorosso, mettendo in campo delle caratteristiche come l’umiltà e la dedizione verso i colori – afferma Boriosi – perché la classifica è ancora lì a indicarci che non abbiamo ancora fatto niente in chiave recupero di punti in direzione salvezza, nonostante le opportunità di riscatto andate in porto nel recente periodo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Poggibonsi, il ruggito di Boriosi: "Al lavoro per la salvezza»

Questa sera il Poggibonsi affronta il GhiviBorgo al Lotti in una partita che potrebbe essere decisiva per il suo cammino in Serie D.

Il Poggibonsi ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Follonica-Gavorrano, rafforzando la propria posizione nel girone E di serie D.

