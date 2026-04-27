Calcio Serie D Il Poggibonsi ci prova ma niente da fare contro Cannara | salvezza a rischio

Nel match di Serie D, il Poggibonsi ha affrontato il Cannara in una partita terminata con il risultato di 3-2 a favore della squadra di casa. La formazione ospite ha tentato di recuperare nel corso del secondo tempo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. Per il Cannara hanno segnato Di Vincenzo, Vergara (subentrato al 12’ st), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Coviello (al 45’ st), Iacullo (al 40’ st) e Farneti.

CANNARA 3 POGGIBONSI 2 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara (12’ st Cardoni), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Coviello (45’ st Gnazale), Iacullo (40’ st Farini), Farneti. A disp.: Vassallo, Labonia, Porzi, G. Mancini, Fisichella, Bosco. All.: Armillei POGGIBONSI: Bertini, Borghi (6’ st Ciacci), Valenti (40’ st El Dib), Zuccherato, Boriosi, Masini (34’ st Magnati), Shenaj, Martucci, Borri, Gerbino (28’ st Accursi), Giustarini. A disp.: Pacini, Borri, Ndiaye, Viviavi, Salto Lomba. All.: Consonni Arbitro: Thomas Manzini di Verona Reti: 25’ pt rig. Boriosi (P), 38’ pt Roselli (C), 14’ st Borri (P), 26’ st, 34’ st Coviello. Note: spettatori 250 circa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova, ma niente da fare contro Cannara: salvezza a rischio Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie D. Poggibonsi, il ruggito di Boriosi: "Al lavoro per la salvezza» Leggi anche: Serie c femminile. Niente da fare per le Invictagirls: va all’Oasi Viareggio lo scontro salvezza Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L'Ostiamare di De Rossi è promossa in Serie C; Scheda squadra Vibonese Calcio; Serie D, risultati 33ª giornata e classifica girone I; Calcio Serie D: Folgore sconfitta dal Brusaporto, pari della Leon contro il Chievo. La Salernitana espugna lo 'Zac', fine dei giochi: il Foggia è in serie DLa squadra di Cosmi vince 3-1 condannando i satanelli alla retrocessione. Per la prima volta nella storia il Foggia precipita nei dilettanti sul campo. De Boer la sblocca al 6', Ferrari raddoppia al 3 ... foggiatoday.it Pagina 2 | Da spalla di Yildiz alla Serie D: Toccato il punto più basso. Juve, se potessi tornare indietro…Nicolò Turco: La programmazione fa la differenza nel lavoro a Vinovo e Milanello. In Austria ho capito come in Italia i giovani non siano affatto protetti ... tuttosport.com 27/4/26.CALCIO: Serie D (penultima giornata) Union Clodiense-Adriese, 2-1; il Treviso va in C. Eccellenza:Porto Viro retrocede. Promozione:Loreo si salva I Categoria:Tagliolese promossa; Rosolina-Albarella retrocede in II categoria. II Categoria : Scardovari x.com CALCIO SERIE C | Dal doppio vantaggio (firmato da Bruno e Russo) al crollo: il Latina vince 5-2 - facebook.com facebook