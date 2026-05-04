Calcio Promozione Città di Castello esagerato Nettissimo 7-2 sull’Arna

Da sport.quotidiano.net 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di calcio di Promozione, la squadra di Città di Castello ha ottenuto una vittoria schiacciante per 7-2 contro l’Arna. La partita si è svolta sul campo di casa, con i padroni di casa che hanno dominato l’incontro fin dai primi minuti. La formazione locale ha visto in campo diversi giocatori valutati tra 6 e 7, con alcune sostituzioni nel secondo tempo. La squadra ospite ha segnato due reti, ma ha comunque subito una pesante sconfitta.

CITTÀ DI CASTELLO 7 ARNA 2 CITTÀ DI CASTELLO: Coelli 6, Bo 6,5, Bellino 7 (19’ s.t. Merciari 6), Cabrera 7,5 (25’ s.t. Jusufi 6), Rodriguez Saad 6, Rossi 6, Federicci 6,5 (25’ s.t. Meloni 6), Benedetti 6,5, Sparago 7,5, Ocampo 6 (25’ s.t. Gatti 6), Mariucci 6 (19’ s.t. Balini 7). All. Diaz 7 ARNA: Castellani 4,5, Cagliesi 5,5, Roscini 5,5, Piergiovanni 5,5 (30’ s.t. Claudiani 5,5), Pasquini 5 (28’ s.t. Stauciuc 5,5), Cofanelli 6, Cicioni 5,5, Cipriani 5,5 (23’ s.t. Biagioli 5,5), Boschetti 5, Monsignori 5,5 (15’ s.t. Palazzoni 5,5), Del Prete 6 (10’ s.t. Fratini 5,5). All. Marri 5,5 Arbitro: Migliaro di Perugia 6,5 Marcatori: 3’ p.t. e 14’ p.t.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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