Forma Urbis | la città che siamo | 150 studenti alla scoperta dei tesori di Città di Castello

Il 17 aprile, a partire dalle 8:40, piazza Matteotti a Città di Castello sarà il punto di partenza di un evento dedicato alla scoperta del patrimonio urbano. Circa 150 studenti parteciperanno a una “Caccia ai Tesori della città”, un’attività che permette di esplorare e conoscere i luoghi e le caratteristiche di Città di Castello attraverso un percorso interattivo. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella conoscenza della città.

Nella giornata di venerdì 17 aprile, a partire dalle ore 8,40, piazza Matteotti a Città di Castello ospiterà “Forma Urbis: la città che siamo”, una mattinata dedicata alla scoperta del patrimonio urbano attraverso una grande “Caccia ai Tesori della città”. All’iniziativa parteciperanno circa 150.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Donne di Bari: un viaggio alla scoperta delle storie e dei luoghi che hanno plasmato la cittàScopri Bari e le donne che hanno segnato la sua storia con il nostro tour ‘Bari al Femminile’. Alla scoperta dei tesori sommersi della nave oneraria che giace al largo di GallipoliL’inaspettata scoperta è avvenuta nel corso delle normali attività di controllo in mare condotte dalla guardia di finanza con l’uso delle più recenti...