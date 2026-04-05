L’Inter ha inviato cinque messaggi al campionato, avvicinandosi alla conquista dello scudetto con una notte da ricordare a San Siro. Il ritorno alla normalità si è evidenziato con il recupero completo di Lautaro Martinez e Calhanoglu, entrambi disponibili dopo periodi di assenza. La squadra ha mostrato segnali chiari di forma in vista delle prossime sfide decisive.

L’Inter è tornata e non è un caso che il rientro alla normalità sia coinciso con il recupero di capitan Lautaro Martinez e di Calhanoglu a pieno regime. La grande paura è stata scacciata, almeno per una notte perché il calendario consegna ancora a chi dovesse uscire vincitore dalla sfida del Maradona tra Napoli e Milan (con il pareggio due terzi dello scudetto si possono cucire sul petto dei nerazzurri) la chance di crederci. Più dei tre punti, pesantissimi ad interrompere un periodo di flessione che cominciava a inquietare il popolo interista, è stato il modo con cui l’Inter ha travolto la Roma a consegnare un messaggio chiaro al campionato. La notte perfetta per l’Inter e per i suoi leader in difficoltà. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Inter, cinque messaggi al campionato: la notte perfetta a San Siro avvicina lo scudetto

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