Calcio giovanile | arriva il Parents Manager per calmare gli spalti

Nel calcio giovanile si introduce una nuova figura chiamata Parents Manager, pensata per favorire un clima più sereno tra le famiglie e le società sportive. Questa figura avrà il compito di gestire i rapporti tra genitori e staff, cercando di ridurre le tensioni e gli insulti rivolti agli arbitri. Recentemente si è anche diffusa l’idea di usare una cassetta di caramelle come strumento per calmare eventuali episodi di confronto acceso sugli spalti.

? Cosa scoprirai Come può una cassetta di caramelle fermare gli insulti agli arbitri?. Chi è la figura che gestirà i rapporti tra famiglie e società?. Perché la Lega ha scelto proprio queste tre società per il test?. Come influisce il comportamento dei genitori sullo sviluppo dei piccoli atleti?.? In Breve Collaborazione con l'Associazione Scuola Genitori Sportivi fondata nel 2023 da Alessandro Crisafulli.. Sperimentazione attiva presso Montespaccato Calcio, A.S.D. Bruno Selleri e A.S.D. Union Martignacco.. Luca De Simoni coordina l'Area CSR della Lega Nazionale Dilettanti per il progetto.. Kit Il Tifo che ci Piace distribuisce caramelle gommose per mitigare gli insulti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio giovanile: arriva il Parents Manager per calmare gli spalti Notizie correlate Il progetto della Lega Nazionale Dilettanti. Tifo positivo (anche) in famiglia. Sugli spalti il ’Parents Manager’Una nuova figura educativa e una dose di “dolcezza“ per promuovere rispetto e tifo positivo nel calcio giovanile. Ancora violenza nel calcio giovanile. Lite sugli spalti dopo l’espulsione degli allenatori . Botte fra genitori, intervengono le forze dell’ordineÈ finita con tanta tensione, urla e spintoni in campo e sugli spalti la semifinale playoff Under 19 élite della Juniores Regionale tra Rhodense e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Calcio giovanile, parte Il tifo che ci piace: debutta il Parents Manager; Calcio giovanile, nasce il Parents Manager: su spalti tifo positivo; Il Tifo che ci piace: a Montespaccato debutta il Parents Manager; Lega Dilettanti - Al via la campagna Il Tifo che ci piace. Debutta il Parents Manager sugli spalti. Lega Dilettanti: debutta il Parents Manager sugli spaltiNasce una nuova figura educativa che porta una dose di dolcezza sugli spalti per promuovere rispetto e tifo positivo nel calcio giovanile ... sportal.it Il progetto della Lega Nazionale Dilettanti. Tifo positivo (anche) in famiglia. Sugli spalti il ’Parents Manager’L’iniziativa in collaborazione con la Scuola Genitori Sportivi. La passione non può sfociare. in atteggiamenti aggressivi. ilgiorno.it Un enorme grazie agli studenti dell’International School of Brindisi per la splendida raccolta di cibo e accessori destinati ai cani e ai gatti del canile comunale di Brindisi Un ringraziamento speciale al PTA Parents, con il leader Alexa, e a Ms Micaela per aver - facebook.com facebook