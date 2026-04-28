Nuova giornata di tensione nel calcio giovanile, con episodi di violenza che si sono verificati durante una partita della semifinale playoff Under 19 élite. Dopo l’espulsione di alcuni allenatori, sono scoppiati scontri tra genitori sugli spalti, con urla, spintoni e intervento delle forze dell’ordine. La partita si è conclusa con una situazione di grande confusione sia in campo che sugli spalti.

È finita con tanta tensione, urla e spintoni in campo e sugli spalti la semifinale playoff Under 19 élite della Juniores Regionale tra Rhodense e Rozzano. A spuntarla sono stati gli ospiti per 6-7 ai calci di rigore, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ma a far notizia non è stato solo (e soprattutto) il risultato sportivo, perché a seguito di un principio di rissa fra le tribune del campo di via Carroccio, a Rho, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri. "Resta il rammarico per una partita che avrebbe potuto raccontare molto di più dal punto di vista tecnico, ma che è stata condizionata da una gestione e da alcune scelte che hanno creato un clima complesso, dentro e fuori dal campo", si legge sulla pagina Facebook della Rhodense.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ancora violenza nel calcio giovanile. Lite sugli spalti dopo l’espulsione degli allenatori . Botte fra genitori, intervengono le forze dell’ordine

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