Il progetto della Lega Nazionale Dilettanti Tifo positivo anche in famiglia Sugli spalti il ’Parents Manager’

Una proposta della Lega Nazionale Dilettanti introduce una figura chiamata “Parents Manager” negli stadi. Si tratta di un ruolo dedicato a favorire un comportamento rispettoso e un tifo positivo tra le famiglie e i giovani atleti. L’obiettivo è creare un ambiente più sereno durante le partite, promuovendo un atteggiamento costruttivo e di supporto tra i tifosi più giovani e i loro accompagnatori.

Una nuova figura educativa e una dose di “dolcezza“ per promuovere rispetto e tifo positivo nel calcio giovanile. Sugli spalti si gioca un’altra partita decisiva: la passione dei genitori non può e non deve sfociare in atteggiamenti aggressivi. Per questo l’Area Comitati Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti passa all’azione. L’iniziativa prevede la sperimentazione, in quattro società, della figura del Parents Manager, in collaborazione con l’Associazione Scuola Genitori Sportivi, realtà nata nel 2023 su idea del giornalista Alessandro Crisafulli che forma e informa i genitori di giovani atleti per aiutarli a sostenere in modo corretto e consapevole il percorso sportivo dei propri figli.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il progetto della Lega Nazionale Dilettanti. Tifo positivo (anche) in famiglia. Sugli spalti il ’Parents Manager’ Notizie correlate Leggi anche: Tablet, racconti e tifo sugli spalti: così il progetto "Adotta un nonno" unisce due mondi Presentato il progetto della Lega nazionale dilettanti Abruzzo "Scegliamo da campioni" contro l'obesità e l'abuso di alcol fra i giovaniPresentato nella sala Ipogea del consiglio regionale all'Aquila il progetto della Figc e Lega nazionale dilettanti “Scegliamo da Campioni”dedicata ai... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: THE LND EFFECT: Pallalpiede, il calcio come spazio di trasformazione; Vinciamo Insieme sbarca a Torino: il calcio a portata di mano conquista Le Gru; Rappresentative LND: il 25 aprile su Sky Sport riflettori accesi sul progetto sperimentale secondo semestre; Il Tifo che ci piace: a Montespaccato debutta il Parents Manager. Lega Dilettanti: debutta il Parents Manager sugli spaltiNasce una nuova figura educativa che porta una dose di dolcezza sugli spalti per promuovere rispetto e tifo positivo nel calcio giovanile ... sportal.it La Lega nazionale dilettanti porta lo sport nei luoghi di curaTORINO - Al grattacielo della Regione Piemonte è stato presentato 'Vinciamo Insieme', il progetto promosso dalla Figc - Lega nazionale dilettanti attraverso il Dipartimento Lnd eSport e l'Area di ... ansa.it @fanpiùattivi LND FIGC Friuli Venezia Giulia Centro Regionale Sportivo Libertas FVG Regione Friuli Venezia Giulia Calcio Veneto Live Lega Nazionale Dilettanti #iosonofriuliveneziagiulia #finale #dilettanti #slovenia #repubblicaceca - facebook.com facebook