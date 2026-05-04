Calcio femminile le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A Giugliano mattatrice bene Visentin

Si è conclusa la ventesima giornata del campionato di calcio femminile di Serie A 2025-2026. La giornata si è aperta con la vittoria della squadra romana, che ha consolidato il terzo scudetto della sua storia grazie a un successo per 2-0 contro il Parma. Tra le protagoniste in campo, la giocatrice Giugliano si è distinta come la più influente, mentre Visentin ha mostrato prestazioni positive durante la giornata.

Va in archivio anche la ventesima giornata nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Siamo reduci da un turno molto importante, in cui la Roma ha matematicamente messo le mani sul terzo scudetto della sua storia, grazie alla vittoria contro il Parma per 2-0. Ma quali sono state le migliori giocatrici italiane a distinguersi? Scopriamolo servendoci anche delle statistiche offerte da OPTA per la Federazione Italiana Giuoco Calcio. CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA VENTESIMA GIORNATA DI SERIE A. NOEMI VISENTIN (LAZIO) – La biancocelesti non ha solo realizzato una delle tre reti contro il Parma, ma si è rivelata anche la giocatrice più proficua nel vincere più duelli (ben sei) e completare più dribbling (tre), toccando per cinque volte la sfera in area avversaria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A. Giugliano mattatrice, bene Visentin Notizie correlate Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A. Giugliano illumina, Nischler tuttocampistaAndiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 18ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calcio femminile, le migliori italiane della 19ª giornata di Serie A. Giulia Dragoni sugli scudi; Femminile: Giudice Sportivo, Lazio-Umbria 6-0. Le laziali ai Quarti, la Sicilia fuori; Il Como 1907 femminile vince la Serie B e vola in Serie A Women - Como 1907; Non riuscirete a distogliere lo sguardo: le 15 calciatrici più belle del mondo. Calcio femminile, le migliori italiane della ventesima giornata di Serie A. Giugliano mattatrice, bene VisentinVa in archivio anche la ventesima giornata nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Siamo reduci da un turno molto importante, in cui la Roma ha ... oasport.it Nazionali, quando il calcio supera i confini: la sfida femminile che riavvicina le due CoreeLa squadra protagonista è il Naegohyang, club con sede a Pyongyang, composto da atlete considerate tra le migliori del panorama nazionale. Ad attenderle ci saranno le sudcoreane del Suwon, in una semi ... gonfialarete.com Bel torneo organizzato dal Genoa Calcio Femminile 1999: un applauso a tutte le squadre partecipanti, arrivate anche da fuori regione. - facebook.com facebook ULTIM'ORA CALCIO FEMMINILE Roma Femminile Campione d’Italia per la terza volta Decisiva la vittoria 2-0 contro la Ternana #SkySport #Roma x.com