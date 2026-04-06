Calcio femminile le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A Giugliano illumina Nischler tuttocampista

Nella 18ª giornata di Serie A femminile sono emerse alcune giocatrici italiane che si sono fatte notare per le loro prestazioni. Tra queste, una centrocampista si è distinta per la sua presenza in campo e la sua capacità di influenzare le dinamiche di gioco. Un'altra giocatrice ha attirato l’attenzione con un intervento che ha illuminato la partita, contribuendo a determinare l’andamento delle sfide che si sono svolte nel weekend.

Andiamo ad analizzare le migliori giocatrici italiane che si sono distinte nella 18ª giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Nomi che già sono entrati in rotta di collisione col gruppo gestito da Andrea Soncin e altri che potrebbero rappresentare delle alternative valide nel processo di crescita e “svecchiamento” della rosa della compagine tricolore. MIGLIORI CALCIATRICI ITALIANE 18ª GIORNATA SERIE A. Manuela Giugliano (Roma): in cabina di regia la giallorossa fa la differenza e illumina la scena nel successo capitolino contro il Como al “Tre Fontane”. Un match pirotecnico in cui le geometrie della centrocampista azzurra hanno fatto decisamente comodo alla formazione allenata da Luca Rossettini nella conquista dei tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della 18ª giornata di Serie A. Giugliano illumina, Nischler tuttocampista Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Giugliano decisiva, Giraldi saracinescaUna decima giornata di grande rilievo per la Serie A 2025-2026 di calcio femminile, contrassegnata dalla vittoria della capolista Roma, abile a... Calcio femminile, le migliori italiane della sedicesima giornata di Serie A: Giugliano inventa, bene MonnecchiSi è da poco concluso un sedicesimo turno di non poca importanza nella Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Temi più discussi: Blog | Calcio femminile: la FIFA impone 2 donne nello staff tecnico - Alley Oop; Calcio femminile, Roma prima finalista in Coppa Italia: giallorosse vittoriose contro l’Inter.; Torneo delle Regioni 2026, le protagoniste del Girone E: Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Trento; Fantasy Football Women's Champions League: consigli per il ritorno dei quarti di finale. Women4Football premia le eccellenze del calcio femminile a FirenzeIl calcio femminile italiano si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi con la nuova edizione di Women4Football, l’evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare ... it.blastingnews.com Calcio donne: premiate le migliori 11 della scorsa stagione, Cantore mvpA Firenze il calcio femminile ha premiato le migliori atlete della stagione 2024/2025, nel corso dell'evento Women4Football. Il galà organizzato dall'Associazione italiana calciatori, giunto alla ... ansa.it Realizzato nel 1913, potrebbe ospitare il calcio femminile e alcune gare di atletica. Intanto il Venezia si è aggiudicato per un canone di mille euro al giorno il nuovo stadio nel Bosco dello Sport che sarà completato nel 2027 facebook Calcio Femminile Italiano x.com