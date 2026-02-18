STELLE D’ARGENTO! La staffetta femminile di short track si arrende solo alla Corea del Sud
La squadra femminile italiana di short track ha ottenuto una medaglia d’argento ai Giochi di Milano, dopo aver perso solo contro la Corea del Sud. La staffetta ha mostrato grande determinazione e velocità sul ghiaccio, riuscendo a superare le avversarie in diverse frazioni di corsa. La gara si è decisa negli ultimi metri, quando le coreane hanno spinto forte per mantenere il vantaggio. Le italiane hanno concluso la finale con un risultato storico, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.
La staffetta femminile italiana dello short track ha conquistato una medaglia d’argento di grande prestigio al termine della finale olimpica disputata al Forum di Assago. Sull’anello di ghiaccio meneghino è andato in scena un epilogo ad alta tensione, che ha visto le azzurre Chiara Betti, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Arianna Fontana misurarsi con Corea del Sud, Canada e Paesi Bassi. La partenza ha sorriso alle canadesi, subito decise a imporre il proprio ritmo, anticipando in parte le strategie delle olandesi. Trainati da Xandra Velzeboer, i Paesi Bassi hanno provato a ricucire lo strappo, accodandosi alle nordamericane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Short track, staffetta femminile: è argento per l’ItaliaL’Italia ha conquistato l’argento nella staffetta femminile di short track, grazie alle azzurre Elisa Confortola, Arianna Fontana, Chiara Betti e Arianna Sighel.
