Calcio Eccellenza Playoff Fezzanese impresa a Pietra Ligure E ora la finale col Campomorone

Nel match di calcio di Eccellenza playoff, la Fezzanese ha vinto in trasferta contro la squadra di Pietra Ligure con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con i gol di Vernice e Gasco, entrambi segnati nel secondo tempo, mentre la squadra di casa ha risposto con un gol di Ravoncoli al 95’. La squadra ospite si prepara ora alla finale contro il Campomorone.

Pietra Ligure 1 Fezzanese 2 PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco (95’ Ravoncoli), Pili, Odasso (76’ Fatmassi), Giglio, Rovere (92’ Faedo), Sogno (70’ Insolito), Malagrida, Santonocito, Iorio. (A disp. Duberti, Massa, Icardi, Paveste, Siriu). All. Moraglia. FEZZANESE: Mazzola, Nicolini (85’ Beccarelli), Stradini (55’ Masi), Vietina, Cappelli (96’ Baracchini), Medusei (91’ Corrado M.), Scieuzo (110’ Baldari), Bruccini, Morelli, Cesarini, Salerno (66’ Aliboni). (A disp. Scopis, Bastianelli, Fiori G.). All. Ponte. Arbitro: Verdoia di Genova (assistenti Bondi di Genova e Toro di Chiavari). Marcatori: 6’ Morelli, 26’ Sogno (rig.), 113’ Beccarelli. Note: al 95’ espulso Medusei dalla panchina della Fezzanese.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza Playoff. Fezzanese, impresa a Pietra Ligure. E ora la finale col Campomorone Notizie correlate Playoff Eccellenza: il Pietra Ligure parte bene contro il Fezzanese? Cosa scoprirai Come può il Pietra Ligure ribaltare lo svantaggio dopo il gol di Morelli? Chi dovrà intervenire per gestire l'infortunio di Odasso... Leggi anche: Calcio, il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Eccellenza, beffa per il Pietra Ligure: la Fezzanese vince 1-2 ai supplementari e prosegue il cammino playoff; Eccellenza. Via ai playoff e playout, in campo a Pietra Ligure e Loano: il programma; Calcio, i playoff di Eccellenza. Fezzanese insegue l’impresa: A Pietra Ligure per vincere; Eccellenza. Le formazioni ufficiali della semifinale playoff Pietra Ligure - Fezzanese. Calcio | Eccellenza. Pietra - Fezzanese vale l'accesso alla finale playoff, primo round salvezza tra Loano e VoltresePrende il via oggi il cammino del Pietra Ligure nel tabellone playoff. La squadra di Moraglia è chiamata a vincere le prossime due gare per conquistare il diritto di rappresentare la Liguria nella fa ... svsport.it Calcio, i playoff di Eccellenza. Fezzanese insegue l’impresa: A Pietra Ligure per vincere»E’ il giorno della rivincita per la Fezzanese che oggi alle 15 giocherà a Pietra Ligure la semifinale dei ... msn.com Calcio Eccellenza: Fbc Saronno espugna Caronno e vola in finale playoff https://ilsaronno.it/wp-content/themes/edi3-child/assets/img/favicons/android-chrome-512x512.png - facebook.com facebook CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo non va oltre l’1-1 con l’Ovadese, ora testa ai playoff x.com