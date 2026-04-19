Calcio il cartellone del weekend Eccellenza Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff

Da sport.quotidiano.net 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fine settimana di calcio propone diversi incontri nelle varie categorie. In Serie B, alle 15 si disputano Carrarese-Pescara, mentre alle 17.15 si gioca Padova-Reggiana e alle 19.30 Empoli-Entella. Nel weekend si sono già disputate alcune partite, tra cui Sampdoria-Monza, terminata con un risultato di 0-3, e Bari-Venezia, conclusa con lo stesso risultato. Altre sfide si sono concluse con vari punteggi, tra cui Spezia-Sudtirol, terminata 6-1, e Palermo-Cesena, vinta 2-0.

Serie B (35ª giornata): Carrarese-Pescara (ore 15), Padova-Reggiana (17.15), Empoli-Entella (19.30). Giocate: Sampdoria-Monza 0-3, Bari-Venezia 0-3, Mantova-Avellino 0-2, Modena-Frosinone 1-2, Spezia-Sudtirol 6-1, Palermo-Cesena 2-0, Juve Stabia-Catanzaro 1-1. Classifica: Venezia 75; Frosinone, Monza 72; Palermo 68; Catanzaro 56; Modena 52; J. Stabia 49; Cesena 44; Avellino 43; Carrarese 42; Mantova, Samp, Sudtirol 40; Padova 37; Empoli 36; Entella 35; Bari 34; Reggiana, Spezia 33; Pescara 32. Serie D (32ª g. ore 15). Girone D: Pistoiese-Tropical Coriano. Classifica: Desenzano 70; Lentigione 69; Pistoiese 67; Piacenza 58; Palazzolo 53; Pro...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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