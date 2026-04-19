Calcio il cartellone del weekend Eccellenza Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff
Il fine settimana di calcio propone diversi incontri nelle varie categorie. In Serie B, alle 15 si disputano Carrarese-Pescara, mentre alle 17.15 si gioca Padova-Reggiana e alle 19.30 Empoli-Entella. Nel weekend si sono già disputate alcune partite, tra cui Sampdoria-Monza, terminata con un risultato di 0-3, e Bari-Venezia, conclusa con lo stesso risultato. Altre sfide si sono concluse con vari punteggi, tra cui Spezia-Sudtirol, terminata 6-1, e Palermo-Cesena, vinta 2-0.
Serie B (35ª giornata): Carrarese-Pescara (ore 15), Padova-Reggiana (17.15), Empoli-Entella (19.30). Giocate: Sampdoria-Monza 0-3, Bari-Venezia 0-3, Mantova-Avellino 0-2, Modena-Frosinone 1-2, Spezia-Sudtirol 6-1, Palermo-Cesena 2-0, Juve Stabia-Catanzaro 1-1. Classifica: Venezia 75; Frosinone, Monza 72; Palermo 68; Catanzaro 56; Modena 52; J. Stabia 49; Cesena 44; Avellino 43; Carrarese 42; Mantova, Samp, Sudtirol 40; Padova 37; Empoli 36; Entella 35; Bari 34; Reggiana, Spezia 33; Pescara 32. Serie D (32ª g. ore 15). Girone D: Pistoiese-Tropical Coriano. Classifica: Desenzano 70; Lentigione 69; Pistoiese 67; Piacenza 58; Palazzolo 53; Pro...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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