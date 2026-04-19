Calcio il cartellone del weekend Eccellenza Fcr con la Sampierana col mirino ancora sui playoff

Il fine settimana di calcio propone diversi incontri nelle varie categorie. In Serie B, alle 15 si disputano Carrarese-Pescara, mentre alle 17.15 si gioca Padova-Reggiana e alle 19.30 Empoli-Entella. Nel weekend si sono già disputate alcune partite, tra cui Sampdoria-Monza, terminata con un risultato di 0-3, e Bari-Venezia, conclusa con lo stesso risultato. Altre sfide si sono concluse con vari punteggi, tra cui Spezia-Sudtirol, terminata 6-1, e Palermo-Cesena, vinta 2-0.