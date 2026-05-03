Nel match dei playoff di Eccellenza, il Pietra Ligure ha iniziato con slancio contro la Fezzanese, aprendo le danze con un gol di Morelli. Durante il primo tempo si è verificato un infortunio di Odasso, causato da un fallo subito durante il gioco, che ha richiesto l’intervento dei medici. La partita si è subito animata con entrambe le squadre che cercano di controllare il risultato.

? Cosa scoprirai Come può il Pietra Ligure ribaltare lo svantaggio dopo il gol di Morelli?. Chi dovrà intervenire per gestire l'infortunio di Odasso subito dopo il fallo?. Perché l'arbitro non ha sanzionato il duro intervento di Nicolini su Odasso?. Quali sostituzioni cambieranno le sorti della sfida tra Moraglia e Ponte?.? In Breve Morelli segna al settimo minuto dopo cross di Nicolini e tocco di Bruccini.. Rovere provoca rigore per il Pietra Ligure al ventiduesimo minuto della sfida.. Santanocito ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite della stagione regolare.. Bruccini è il miglior marcatore della Fezzanese con un totale di 8 reti..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Eccellenza: il Pietra Ligure parte bene contro il Fezzanese

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