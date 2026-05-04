Nella giornata di campionato, le squadre di Roma hanno ottenuto due vittorie consecutive, avvicinandosi alla zona Champions League. Al contrario, la squadra di Cremona si trova vicina alla retrocessione in serie B. La lotta per la qualificazione continentale si è fatta più serrata, con quattro squadre racchiuse in soli cinque punti a tre turni dalla fine del campionato. La serata ha riacceso le speranze di qualificazione europea per molte formazioni.

Per una lotta salvezza che sembra ormai sempre più indirizzata, il Monday Night ha riacceso definitivamente la corsa Champions con quattro squadre racchiuse in cinque punti quando mancano tre giornate al termine della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Quest’oggi si sono disputati i due posticipi del trentacinquesimo e quartultimo turno del campionato, mentre nei prossimi giorni saranno le coppe europee a prendersi la scena. Procedendo in ordine cronologico partiamo dalla vittoria in rimonta della Lazio sul campo della Cremonese, con un 2-1 maturato nel secondo tempo con i gol di Isaksen al 53? e di Noslin al 92? che hanno ribaltato l’iniziale rete del vantaggio siglata al 29? da Bonazzoli.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, doppia vittoria delle romane. Roma in scia alla zona Champions, Cremonese ad un passo dalla B

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