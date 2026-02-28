Como al profumo d'Europa | ribalta il Lecce e resta tra le big ad un passo dalla Zona Champions
Il Como batte il Lecce 3-1 in trasferta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf, conquistando tre punti fondamentali. La partita si conclude con il team di Cesc Fabregas che ribalta il risultato e si conferma tra le prime posizioni della classifica, rimanendo vicino alla zona Champions. Il Lecce, invece, subisce una sconfitta in casa.
Il Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Prendendosi il momentaneo 5° posto in classifica, a +2 dalla Juve e a sole due lunghezze dal sogno Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Tris e riscatto a Lecce. Il Como rivede la vittoria. Ed entra in zona Europadi Enrico Levrini Il Como torna alla vittoria con autorità, dopo due sconfitte consecutive, segnando tre reti a un Lecce in difficoltà anche per le...
