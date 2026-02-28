Como al profumo d'Europa | ribalta il Lecce e resta tra le big ad un passo dalla Zona Champions

Da fanpage.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como batte il Lecce 3-1 in trasferta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf, conquistando tre punti fondamentali. La partita si conclude con il team di Cesc Fabregas che ribalta il risultato e si conferma tra le prime posizioni della classifica, rimanendo vicino alla zona Champions. Il Lecce, invece, subisce una sconfitta in casa.

Il Lecce spaventa il Sinigallia ma non il Como: la squadra di Cesc Fabregas vince 3-1 in rimonta grazie ai gol di Douvikas, Rodriguez e Kempf. Prendendosi il momentaneo 5° posto in classifica, a +2 dalla Juve e a sole due lunghezze dal sogno Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tris e riscatto a Lecce. Il Como rivede la vittoria. Ed entra in zona Europadi Enrico Levrini Il Como torna alla vittoria con autorità, dopo due sconfitte consecutive, segnando tre reti a un Lecce in difficoltà anche per le...

Leggi anche: Milan, contro il Lecce serve una risposta a Inter e Napoli: l’obiettivo dichiarato resta la zona Champions, ma…

Altri aggiornamenti su Zona Champions.

Discussioni sull' argomento Scoprire le meraviglie del Lago di Como nella primavera 2026: percorso da sogno in 7 tappe (per tutti); Il Como non si ferma più: 2-0 alla Juventus e sorpasso all’Atalanta; Eventi segnalati dai Comuni; Febbraio 2026: 10 nuovi ristoranti nella Guida MICHELIN Italia.

Il Como vola alto: 3-1 al Verona e profumo d’EuropaCOMO (ITALPRESS) – Il Como torna al successo, l’Hellas Verona resta ancora a secco. I ragazzi di mister Cesc Fabregas superano 3-1 i gialloblù al Sinigaglia: decidono i gol di Douvikas, Posch e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Trova facilmente notizie e video collegati.