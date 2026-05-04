Calcio a 5 | la Coccinella domina e si prepara ai playoff

Nel campionato di calcio a 5, la squadra Coccinella ha ottenuto una vittoria schiacciante, consolidando la sua posizione in vista dei playoff. Durante l’ultima partita, il portiere Di Mauro è riuscito a segnare un gol da quattordici metri, un episodio insolito per un portiere. Ora si attende di scoprire quale squadra sarà in grado di superare la Coccinella nel prossimo turno.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a scalzare la Coccinella durante i playoff?. Come ha fatto il portiere Di Mauro a segnare da quattordici metri?. Quali squadre si sfidano nel superclassico tra Sol de Montalto e Streat?. Chi sono i nuovi sfidanti che affronteranno le teste di serie?.? In Breve Zeta Club Ferrara batte Fast Car 8-2 con doppietta di Inglesetti e Fornaio.. Bar Duomo vince 8-3 contro lo Streat con cinque reti di Giordano.. Giglio conquista il titolo della Serie B Hurly Burly dopo vittoria Antichità Ritrovate.. Cicognani scala la quinta posizione in Serie B superando la Termogas 6-5.. Il Bar la Coccinella consolida il vantaggio di due reti sullo Zeta Club Ferrara dopo il netto 7-0 inflitto alla Razdora, mentre stasera scattano i playoff con la prima testa di serie che attende i nuovi sfidanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calcio a 5: la Coccinella domina e si prepara ai playoff Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, chiusura col botto: travolge Pieve e si prepara ai playoff per la A Nba, ai playoff Houston batte Lakers e si salva: Boston domina a PhiladelphiaHouston vince gara 4 del primo turno di playoff Nba contro i Lakers 115-96 e resta in corsa accorciando 3-1 nella serie. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio a 5 Opes il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati Coccinella e Zeta Club travolgenti; Opes, da stasera scattano i playoff. La Coccinella prima testa di serie; Calcio a 5 Opes | il Ferrari Futsal Team ferma sul pari i Cavalieri Ducati Coccinella e Zeta Club travolgenti; Opes da stasera scattano i playoff La Coccinella prima testa di serie. Calcio a 5 Opes. Bar La Coccinella fatica ma resta imbattutoNella 2° giornata della Serie A Centro del Carrello la capolista Bar la Coccinella va in grande difficoltà contro il Dodicieventi, che si porta sul 2-0 con la doppietta di Villani, diagonale dalla ... ilrestodelcarlino.it Dodici ore di calcio a 5 senza sosta, a Ferrara arriva il torneo di 'Indipendente'Ferrara si prepara ad accogliere una nuova edizione de ‘Il 12esimo Indipendente’, il torneo di calcio a 5 che sabato 23 maggio trasformerà la Cittadella Sport Village in un punto di riferimento per at ... today.it Pagelle #RomaFiorentina, tutti i voti: #Wesley top, #Malen disegna calcio. Bocciato #Pongracic x.com Serie A, Roma-Fiorentina 4-0: segna anche Pisilli, giallorossi a -1 dalla zona Champions Stadio Olimpico Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/calcio-serie-a-giornata-35-campionato-inter-napoli-milan-j - facebook.com facebook