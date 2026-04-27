Nella notte italiana, Houston ha ottenuto una vittoria importante contro i Lakers nella gara 4 del primo turno dei playoff NBA, con il punteggio di 115-96. La squadra ha così ridotto lo svantaggio nella serie, portandosi sul 3-1. Nel frattempo, a Philadelphia, Boston ha conquistato una vittoria dominante contro i padroni di casa.

Houston vince gara 4 del primo turno di playoff Nba contro i Lakers 115-96 e resta in corsa accorciando 3-1 nella serie. Nonostante l’assenza di Durant i Rockets trionfano soprattutto grazie ai 23 punti e 7 assist di Thompson. Ai gialloviola non bastano i 10 punti e 9 assist di James e la doppia doppia di Ayton da 19 punti e 10 rimbalzi. A Est Boston domina gara4 contro Philadelphia 128-96 e sale sul 3-1. Sugli scudi Pritchard, che in uscita dalla panchina mette a referto 32 punti. L’unica buona notizia per i 76ers è il ritorno sul parquet di Embiid, reduce dalla operazione d’appendicite. Il centro va subito in doppia doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 6 assist.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nba, ai playoff Houston batte Lakers e si salva: Boston domina a Philadelphia

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