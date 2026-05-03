Bergamo chiusura col botto | travolge Pieve e si prepara ai playoff per la A

Domenica 3 maggio allo stadio Sghirlanzoni si è giocata l’ultima giornata della regular season di Serie B di rugby. L’Ifd ha vinto con un punteggio di 81-19 contro Pieve, portando a termine la stagione con una vittoria schiacciante davanti a un pubblico numeroso. La partita ha chiuso in modo negativo per gli avversari e ha portato la squadra al momento dei playoff per la promozione in Serie A.

RUGBY. Domenica 3 maggio allo Sghirlanzoni l'Ifd domina gli avversari (81-19) nell’ultima giornata della regular season di Serie B davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il 24 e il 31 maggio doppia sfida decisiva con la Brixia. Un altro trionfo, l’ultimo della stagione regolare. E un assist alla fiducia per la doppia sfida che vale tutta la stagione, la finale playoff contro Brixia Brescia per un posto in Serie A. L’Italian Floor Design Rugby Bergamo chiude col botto il campionato di Serie B travolgendo Pieve con un eloquente 81-19 allo Sghirlanzoni, davanti al pubblico delle grandi occasioni. La partita è un monologo dei bergamaschi che partono a razzo, con quattro mete nei primi 12 minuti, mettendo di fatto il match in cassaforte contro un avversario che ha poco da chiedere all’ultimo atto del campionato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, chiusura col botto: travolge Pieve e si prepara ai playoff per la A Notizie correlate La rassegna Palestina, chiusura col bottoSi avvia alla conclusione con due appuntamenti di forte spessore civile e culturale il percorso dedicato alla Palestina (’Quattro mostre per la... Leggi anche: Basket femminile: playoff al via col botto, Roseto passa a Campobasso. Venezia, esordio ok Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bergamo, chiusura col botto: travolge Pieve e si prepara ai playoff per la A; Morandi, l’eterno ragazzo nella ‘sua’ Riccione; Una vita per famiglia e lavoro, addio al patron del Botto della Roncola; Roncola piange Claudio Mazzoleni, titolare del ristorante Al Botto. Bergamo, chiusura col botto: travolge Pieve e si prepara ai playoff per la ADomenica 3 maggio allo Sghirlanzoni l'Ifd domina gli avversari (81-19) nell’ultima giornata della regular season di Serie B davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il 24 e il 31 maggio doppia sfid ... ecodibergamo.it Una coccinella fa yoga su un filo d’erba. Località Fiorine di Clusone. La foto del giorno è di Giulia P. #lafotodelgiorno #buongiorno #ecodibergamo #cuorebergamasco #ivostriscatti https://www.ecodibergamo.it/galleries/premium/Foto/la-coccinella-e-lo-yoga-o - facebook.com facebook Ci saranno migliaia di soci e molti sindaci. Sonzogni: «Una festa all’insegna dei valori». Nel 2029 il centenario: «Per sapere se Bergamo sarà scelta, si deve attendere settembre 2027». x.com