Torneo delle Regioni 2026 Piemonte Valle d’Aosta fa l’en plein! 4 su 4 ai quarti per il calcio a 5

Nel torneo delle Regioni 2026, la squadra del Piemonte Valle d’Aosta ha raggiunto i quarti di finale nel settore del calcio a cinque, ottenendo quattro vittorie su quattro gare disputate. La competizione coinvolge diverse rappresentative regionali e si svolge nel corso dell’anno. La squadra piemontese e valdostana ha conquistato il passaggio del turno senza perdere incontri, confermando la propria supremazia nella fase precedente del torneo.

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