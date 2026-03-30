Gabriele Carenini, orticoltore di 49 anni proveniente da Valmacca, è stato confermato come presidente regionale di Cia Agricoltori italiani per Piemonte e Valle d'Aosta. La nomina è avvenuta tramite acclamazione durante l’ultima assemblea regionale. Carenini aveva già ricoperto questa carica e la sua rielezione è stata ufficializzata in occasione dell'incontro.

L'elezione sabato 28 marzo. Per Carenini è il terzo mandato consecutivo alla guida dell'organizzazione Gabriele Carenini, 49 anni, orticoltore alessandrino di Valmacca, è stato rieletto per acclamazione alla presidenza regionale di Cia Agricoltori italiani del Piemonte e della Valle d'Aosta. Si tratta del suo terzo mandato consecutivo alla guida dell'organizzazione. L'elezione è avvenuta sabato 28 marzo da parte dell'assemblea dei delegati riunita all'istituto alberghiero "G. Colombatto" di Torino, alla presenza del presidente nazionale di Cia Agricoltori italiani Cristiano Fini. "Negli ultimi anni sono state giustamente investite molte energie per tutelare e valorizzare il cibo Made in Italy - ha detto Carenini -, ma oggi dobbiamo fare un passo ulteriore: mettere al centro il produttore agricolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Agricoltura, Gabriele Carenini rieletto presidente Cia Piemonte e Valle d'Aosta

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