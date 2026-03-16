Nella notte si è sviluppata una maxi rissa a viale Ippocrate, coinvolgendo diverse persone tra bottiglie e pugni. La colluttazione è avvenuta tra due gruppi di giovani presenti nella zona della movida universitaria tra viale Ippocrate e piazza Bologna, a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

Ancora una notte di tensione nella zona della movida universitaria tra viale Ippocrate e piazza Bologna, a Roma. Intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica una violenta rissa tra due gruppi di giovani ha trasformato la strada in un vero e proprio campo di battaglia urbano. La zona è molto frequentata da studenti e ragazzi, anche per la presenza di numerosi locali e punti di ritrovo. Secondo quanto ricostruito, lo scontro sarebbe nato improvvisamente tra alcuni frequentatori dei locali della zona. Testimoni e residenti affacciati ai balconi hanno raccontato di insulti, spintoni e pugni in mezzo alla strada, con il coinvolgimento di più persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maxi rissa nella notte a viale Ippocrate: bottiglie e pugni tra comitive della movida

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