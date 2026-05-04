Riccardo Calafiori torna in campo come titolare con l’Arsenal dopo aver superato un infortunio che lo aveva tenuto lontano dalla squadra. Il difensore italiano riprende quindi il suo ruolo tra le fila dei Gunners, offrendo una nuova opportunità di dimostrare il proprio valore. La partita rappresenta la prima occasione ufficiale dopo il suo recupero, e si attende di vedere come si inserirà nel sistema di gioco.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Riccardo Calafiori è tornato nella formazione titolare dell’Arsenal contro il Fulham, segnando il suo ritorno dopo una recente assenza per infortunio. L’allenatore Mikel Arteta ha apportato diverse variazioni nella sua squadra, evidenziando l’importanza di questo rientro. Il nazionale italiano era previsto in campo contro il Newcastle, ma non è stato incluso nella rosa nonostante fosse quasi completamente ristabilito. Arteta ha dovuto prendere decisioni difficili, vista la limitazione della squadra, e Calafiori è stato uno dei giocatori esclusi dall’elenco dei convocati.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calafiori torna titolare nell’Arsenal dopo l’infortunio: una nuova chance per il difensore italiano.

Notizie correlate

Infortunio Calafiori, tremano Arsenal e Italia: il difensore è uscito dal campo contro il Mansfield. Quali sono le sue condizioniGoretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa».

L’Arsenal non ha alcuna intenzione di lasciare il difensore Calafiori lasciare il clubNotizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal sarebbe fermo sul futuro di Riccardo Calafiori, con il club che non ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Atletico-Arsenal, ufficiali: Álvarez vs Gyokeres. Ruggeri titolare, Calafiori in panchina; Perché Saka non gioca titolare Atletico Madrid-Arsenal: infortunio o scelta tecnica? È in panchina? Il motivo dell'assenza; Calafiori torna titolare nell'Arsenal dopo l'infortunio: una nuova chance per il difensore italiano.; Paul Pogba torna titolare dopo 4 anni: Pocognoli lo rilancia in Metz-Monaco.

Calafiori torna titolare nell’Arsenal dopo l’infortunio: una nuova chance per il difensore italiano.LONDON, ENGLAND – 28 GENNAIO: Riccardo Calafiori dell’Arsenal in azione durante la fase di League del UEFA Champions League 2025/26, match MD8 tra Arsenal FC e FC Kairat Almaty, allo Arsenal Stadium i ... napolipiu.com

Sporting CP-Arsenal, le formazioni ufficiali: Gyokeres torna da ex, Calafiori titolare a sinistraE' programmato per le ore 21 il quarto di finale di Champions League tra Sporting Lisbona e Arsenal, in programma all'Estádio José Alvalade. Queste le formazioni ufficiali della gara, con i padroni di ... tuttomercatoweb.com

` . Sofia Goggia, Riccardo Calafiori, Gianmarco Tamberi: li conosciamo perché ce l’hanno fatta. Ma per ogni atleta che torna in gara, ce ne sono altri che si perdono lungo la strada — schia - facebook.com facebook