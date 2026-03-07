Infortunio Calafiori tremano Arsenal e Italia | il difensore è uscito dal campo contro il Mansfield Quali sono le sue condizioni

Durante la partita contro il Mansfield, il difensore ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio. L’incidente ha attirato l’attenzione di Arsenal e della squadra nazionale, che attendono aggiornamenti sulle sue condizioni. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici o diagnosi ufficiali sull’entità del problema. La situazione rimane sotto osservazione.

Goretzka esce allo scoperto sul futuro: «Dove giocherò nella prossima stagione? Voglio assolutamente questa cosa». La confessione! Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime Cagliari, Pisacane dopo il KO col Como: «Nonostante alcuni cali la squadra ha fatto una gara di caratura. Ci sono due cose da analizzare!» Atalanta, Palladino presenta il match con l'Udinese: «Non riesco a dire alla mia squadra di non andare forte. Questo è nel nostro DNA e nel nostro credo!» Como, Fabregas celebra il successo col Cagliari: «Abbiamo dimostrato che siamo fatti di una pasta dura.

Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioniBrutte notizie in casa Atalanta, dove l’attenzione è tutta concentrata sull’infortunio di Djimsiti, un imprevisto che rischia di complicare i piani...

Infortunio Gabbia: il difensore del Milan è stato operato a Londra! Quali sono le sue condizioni e quanto dovrà rimanere ai boxCalciomercato Serie A: Atubolu può arrivare in Italia! È sfida tra queste due big per il portiere del Friburgo.

