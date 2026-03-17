L’Arsenal non ha alcuna intenzione di lasciare il difensore Calafiori lasciare il club

L’Arsenal ha comunicato ufficialmente di non voler cedere Riccardo Calafiori, difensore italiano attualmente sotto contratto con il club. Nonostante l’interesse di diverse squadre di Serie A, il club londinese ha ribadito la volontà di mantenere il giocatore nella rosa. La situazione riguarda esclusivamente le decisioni del club e l’interesse delle squadre italiane, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, l’Arsenal sarebbe fermo sul futuro di Riccardo Calafiori, con il club che non ha intenzione di vendere il difensore italiano nonostante il crescente interesse da parte di diverse squadre importanti della Serie A. Secondo TEAMtalk, club tra cui Inter, Milan, Juventus e Napoli stanno monitorando da vicino la situazione del 23enne. Tuttavia, l’Arsenal rimane pienamente impegnato a mantenere il versatile difensore all’Emirates Stadium come parte dei suoi piani a lungo termine. I Gunners vedono Calafiori come una componente importante del loro assetto difensivo e hanno poca voglia di accogliere offerte durante la prossima finestra di mercato estiva. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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