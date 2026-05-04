Un nuovo documentario dedicato alla Calabria Grecanica mette in luce le storie di chi sceglie di rimanere in paese, mantenendo vive le tradizioni e la lingua locale. Il film si concentra sulle motivazioni dei giovani di Galliciano, che decidono di non lasciare le proprie radici. Attraverso immagini e testimonianze, il documentario esplora il ruolo delle produzioni accademiche nel tentativo di preservare una lingua in via di estinzione.

? Cosa scoprirai Cosa spinge i giovani di Galliciano a non abbandonare le radici?. Come può un documentario accademico salvare una lingua in via d'estinzione?. Chi sono i protagonisti che trasformano la memoria in risorsa viva?. Perché il cinema può fermare lo spopolamento dei borghi calabresi?.? In Breve Progetto Nostos nato dalla collaborazione tra ABBO production e IED di Milano.. Registi Gabriele Greco e Vincenza Gervasi documentano la realtà del borgo di Galliciano.. Reportage firmato da Graziano Tomarchio analizza il declino demografico nelle zone interne.. Il lavoro cinematografico esplora il legame generazionale e le tradizioni linguistiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria Grecanica: il cinema racconta la forza di chi resta

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