Oggi sono a Roma, dove sto seguendo alcuni dossier riguardanti la nostra Regione. Durante una conferenza stampa, l’esponente politico ha annunciato l’istituzione del “reddito di merito”, un sussidio di 1.000 euro al mese destinato agli studenti che decidono di proseguire gli studi nelle università locali. La misura vuole incentivare la formazione e il mantenimento dei giovani sul territorio calabrese.

“Oggi sono a Roma, dove sto seguendo da vicino alcuni dossier molto delicati che riguardano la nostra Regione. Ma ho voluto comunque riunire la Giunta per approvare un provvedimento a cui tengo particolarmente. Il mio governo regionale ha dato il via libera alla delibera che istituisce in Calabria il ‘reddito di merito’". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha parlato di un progetto di cui "avevo parlato pochi mesi fa in campagna elettorale, immaginandolo inizialmente per le matricole delle nostre Università. Abbiamo deciso, però, di fare di più: abbiamo esteso la misura a tutti gli studenti universitari calabresi che studiano in Regione". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhiuto: "La Calabria istituisce il "reddito di merito": 1.000 euro al mese per chi resta a studiare nelle nostre Università"

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